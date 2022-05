Ta polska arystokratka przez lata wodziła Niemców za nos. Jest zaliczana do najlepszych alianckich agentek II wojny światowej

Bajkowe, arystokratyczne życie w 1939 roku przerwał wybuch wojny. Najpierw Andrzej został powołany do wojska. Postrzelony przez własnych żołnierzy, został ocalony przez żonę, która ze szpitala wojskowego ściągnęła go do domu. Później do drzwi winnogórskiego pałacu zapukali niemieccy oficerowie. Mieli zająć rezydencję. Klementyna powitała ich na progu w odświętnej białej sukni, czym… zupełnie zbiła ich z tropu. Odstąpili od wykonania rozkazu, oznajmiając, że zadowolą się jednym, skromnie umeblowanym piętrem.