Niesamowite odkrycie Polek. Ta moneta jest warta miliony

Anna Bochnak i Agnieszka Smołucha-Sładkowska przeanalizowały odbitkę monety, odkrywając w ozdobnych wieńcach ukryte inicjały. Udały się też do augustiańskiego opactwa Herzogenburg w Dolnej Austrii, aby odnaleźć monetę - misja zakończyła się powodzeniem.

Czy jest możliwe, że zagubiona moneta powróci do Polski? Jak dodaje ekspertka, na razie nie ma prowadzonych rozmów na ten temat. Gdyby tak jednak się stało, byłoby to niezwykle ważne wydarzenie w świecie numizmatyki.

Odnaleziona moneta jest egzemplarzem złotego talara koronnego medalowego Zygmunta Starego z 1533 roku! "Gazeta Krakowska" podkreśla, że obecnie jest to "jedyny znany egzemplarz powstały w tym kruszcu".

Jak dodaje, stemple z pewnością zostały wykonane w Krakowie. Same zaś monety mogły zostać wybite już poza granicami naszego kraju.

