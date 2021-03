Nieśmiertelne trampki damskie - które modele będziemy nosić w nadchodzącym sezonie?

Istnieją takie rodzaje butów, które nigdy nie wychodzą z mody. Zdecydowanie należą do nich trampki damskie, które co wiosnę wracają do łask i goszczą na nogach większości z nas. Wiosna 2021 nie będzie stanowiła w tym przypadku wyjątku, co już teraz widać na prawdziwym barometrze trendów - Instagramie. Jakie trampki będa najmodniejsze w nadchodzącym sezonie i z czym je łączyć? Sprawdź poniżej!

Materiał Partnera: Domodi.pl

Trampki damskie - najpopularniejsze marki

Kiedy słyszysz ,,trampki”, przed oczami prawdopodobnie stają Ci kultowe już conversy. Tak, ta marka od lat wiedzie prym wśród producentów najpopularniejszych trampek na świecie. Nie jest jednak jedynym brandem w którego ofercie znajdziesz ponadczasowe, pasujące do wszystkiego trampki. Jeśli chcesz wyposażyć swoją garderobę w tego typu buty, warto mieć na uwadze też inne brandy. Le Coq Sportif to francuska marka sportowa u której znajdziesz wiele uniwersalnych modeli trampek damskich. Podobnie Lacoste, którą z pewnością kojarzysz po krokodylim logo. Trampki zbliżone wyglądem do tych od Converse raz po raz pojawiają się też w kolekcjach marek Levi’s czy Big Star. Wygodne warianty znajdziesz też w ofercie kalifornijskiego giganta - marki Vans.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Najmodniejsze trampki damskie na wiosnę 2021

Choć trampki damskie to zdecydowanie ponadczasowy model obuwia, to - poza nieśmiertelnymi klasykami, jak właśnie conversy - co wiosnę nieco inne modele są najbardziej na topie. Poszukując inspiracji na Instagramie, streetstyle’owych fotografiach i relacjach z wybiegów, już teraz możemy wytypować kilka wariantów, które będa najmodniejsze wiosną 2021. A są to konkretnie:

trampki na platformie - niegdyś nosiły je wokalistki girlsbandu Spice Girls, wybierając modele od marki Bufallo;

minimalistyczne trampki - proste, w stonowanych kolorach, bez udziwnień w fasonie czy materiale;

białe trampki - te buty nie wychodzą z mody już od dobrych kilku sezonów;

trampki we wzory - w kwiaty czy kratkę typu vichy - do wyboru, do koloru.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Z czym nosić trampki damskie?

Nie byłoby przesadą, gdyby powiedzieć, że trampki damskie pasują dosłownie do wszystkiego. Trendsetterki zakładają je do sukienek, spódnic, spodni, a nawet garniturów. Co więcej, najwierniejsze fanki tych butów nie zdejmują ich ze swoich stóp przez większą część roku. Wiosną 2021 kilka konkretnych wariantów stylizacyjnych z trampkami będzie miało swoje 5 minut. Chcąc wpisać się w najnowsze trendy, zakładaj te nieśmiertelne buty do oversize’owych, wręcz męskich garniturów i białych T-shirtów założonych pod spód. Trendsetterki zakładają je też do plisowanych spódnic o długości mini i dzianinowych kamizelek, najchętniej w romby nadające im vintage charakteru. Francuskie minimalistki z kolei stawiają na sprawdzony zestaw: trampki, jeansy typu mom, beżowy trencz i jasny T-shirt. Chcesz założyć trampki do nieco bardziej eleganckiej stylizacji? Dobierz do nich… bieliźnianą sukienkę z satyny lub jedwabiu na cienkich ramiączkach i oversize’ową marynarkę. Nie zapomnij o delikatnej biżuterii, która nada całości kobiecego charakteru.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe