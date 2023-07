"Niewdzięczne dzieci" i rodzice w "przytułku". Polska się starzeje, ale bez pomysłu

Oczywiście! I wyrwanie seniora z zaklętego kręgu rutyny: rano lekarstwa, śniadanie, potem jeden serial, drugi, następnie obiad itd. Trzeba dostarczać nowych bodźców. Znowu wracamy do tego, że starość zaczyna się wtedy, kiedy stwierdzimy, że jesteśmy starzy. Nic nas nie interesuje, nie chcemy remontu, nie potrzebujemy niczego nowego. Po co mamy jechać na wakacje, skoro możemy spędzić lato na balkonie albo po co iść do kawiarni, skoro kawę możemy wypić w domu? To po co żyć?