Niewinność, klasa, szyk. Białe sukienki idealne na teraz

Choć pasuje do wszystkiego, to są sposoby na to, aby biel łączyć z innymi kolorami w jak najlepszym wydaniu: np. czerń i biel. To połączenie wręcz doskonałe, które dodaje klasy. Sprawdzi się więc niemal w każdej sytuacji i na każdej sylwetce. Do białej sukienki można dołączyć czarne szpilki, klasyczną ramoneskę w rockowym stylu lub czarną marynarkę. Jeśli martwisz się, że biała sukienka optycznie cię pogrubi, możesz zrównoważyć ją prostym, długim żakietem w czerni. Elegancja gwarantowana.