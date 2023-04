Niezbędne gadżety dla mamy i dziecka

Ciąża to szczególny stan. Niemal wszystko jest podporządkowane zdrowiu rozwijającego się maleństwa. To także czas, kiedy mamy zaczynają kompletować wyprawkę. Nie ma nic złego w tym, że kupując śpioszki czy pieluszki, zwrócimy uwagę na piękne buty, które przydadzą się dopiero za co najmniej roku. Podobnie jest z zakupem zabawek dla starszaka – przyjdzie czas, gdy będziemy mogli wspólnie z dzieckiem cieszyć się tymi pięknymi przedmiotami. Kluczowe jest jednak to, aby pamiętać o rzeczach najważniejszych. Na platformie Notino znajdziesz wszystko to, czego potrzebujesz dla siebie i dziecka.