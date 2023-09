Nigdy nie jest zbyt późno, by odnaleźć siebie. Czego możemy nauczyć się od tytułowej bohaterki spektaklu edukując Ritę?

Chyba wszyscy wiemy, że tryb przetrwania jest dobry na chwilę, ale na dłuższą metę odpowiedź jest jasna. Wiedziałam, że zmiana jest nieuchronna, choć tak naprawdę chyba wcale jej nie chciałam. Lubiłam swoją pracę, dobrze zarabiałam, czułam się bezpiecznie i jakoś nauczyłam się w tym wszystkim funkcjonować. Moja historia zmiany wyglądała tak, że w pewnej chwili życie wywróciło mi się do góry nogami. Syn urodził się z niepełnosprawnościami, mój tata umarł, a moja kariera w korpo, gdzie byłam top talentem – to wszystko to runęło jak domek z kart praktycznie w jednej chwili. Do tej pory nie do końca wiem, dlaczego tak się stało. I teraz wiem, że tak naprawdę to wszystko, co się wtedy wydarzyło, to był początek nowego rozdziału i zależało tylko ode mnie jaki on będzie.