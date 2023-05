Nigdy nie wylewaj do zlewu. W ogrodzie jest na wagę złota

Wywar po ugotowanych ziemniakach fantastycznie zmiękcza... stopy. Choć brzmi to niewiarygodnie, taka kąpiel daje niesamowite efekty. Ciepłą wodę po ziemniakach wlej do miski i włóż do niej czyste stopy na przynajmniej 15 minut. Po kwadransie opłucz wodą i wsmaruj w nie krem. Będą miękkie, gładkie i zregenerowane. Dla najlepszych efektów powtarzaj taki zabieg przynajmniej raz w tygodniu.