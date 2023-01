Wrzucasz ziemniaki do zimnej wody? Popełniasz ogromny błąd

Do jakiej wody wrzucać ziemniaki?

Większość z nas wrzuca ziemniaki do zimnej wody. Wodę z kranu wlewamy po prostu do garnka, do tego dorzucamy obrane i umyte ziemniaki, a następnie gotujemy ok. 25-30 minut. Czy ktoś z was robi inaczej? Mniemamy, że nie, a okazuje się, że wrzucanie ziemniaków do zimnej wody jest ogromnym błędem, który wpływa na nasze zdrowie.