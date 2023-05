Mocz stopy przez kwadrans. Pięty będą gładkie jak u niemowlaka

Warto wyrobić sobie nawyk codziennego kremowania stóp. Istotny jest jednak rodzaj użytego kremu — ten, którego używamy do twarzy i ciała, nie nada się do stóp. Najlepszy będzie taki, który zawiera dużą ilość natłuszczających olejów i maseł, a także wysoką zawartość mocznika. Mocznik (urea) to składnik nawilżający, a w wysokim stężeniu, złuszczający. W przypadku skłonności do rogowaceń wybierz taki, który zawiera przynajmniej 20 proc. mocznika. Dzięki niemu, zapomnisz o suchych, zrogowaciałych stopach.