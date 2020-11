Nina Terentiew, "caryca polskiej telewizji", świętuje 50 lat kariery. "W tym zawodzie nie ma miejsca dla mimoz"

Z mediami zawodowo po raz pierwszy zetknęła się w 1970 roku w Polskim Radiu Koszalin. Do Telewizji Polskiej trafiła rok później, gdzie rozpoczęła pracę w Redakcji Publicystyki Kulturalnej. Przygotowywała legendarny program kulturalny "Pegaz", współtworzyła liczne filmy dokumentalne, reportaże, audycje kulturalne. Chętnie prowadziła także programy, w których przepytywała zaproszonych gości. Była odpowiedzialna za takie cykle jak "XYZ", "Rozmowy z…", "Bezludna Wyspa" i "Zwierzenia kontrolowane" – podają WP Gwiazdy.

"Gdzieś w środku bolały mnie takie opinie"

W jednym z wywiadów mówiła, że o tym, czym jest telewizja, dowiedziała się, kiedy idąc przez podwórko, usłyszała dźwięki swojego programu. "Każdy powinien szukać kultury w książce, teatrze, sali koncertowej, ale jeśli wieczorem włączy telewizor, popijając winko, to choćby nie wiem, jak deklarował w badaniach, że ma za mało koncertów, kiedy już go usłyszy, zmieni kanał. Przerzuci się na reality show albo występ Piotra Rubika. Dlaczego? Bo włączył telewizję, żeby odpocząć" - tłumaczyła.

Jak mówili o niej niektórzy, Nina Terentiew ma dwie twarze. Dla jednych jest życzliwa, dla innych niedostępna. Sama tak tłumaczyła, czym jest praca w mediach: każdy ma prawo oceniać mnie, jak chce, jestem osobą publiczną i przyzwyczaiłam się do tego. Wiem jedno, w tym zawodzie nie ma miejsca dla mimoz czy aksamitu, trzeba być kobietą z kamienia. Gdzieś w środku bolały mnie takie opinie, ale myślałam wtedy: ja wam jeszcze pokażę - mówiła.

To dzięki Tomaszowi Raczkowi doczekała się nawet specjalnego miana. Nazwał ją "carycą telewizji".

Dzięki Ninie Terentiew karierę zrobiło wielu polskich aktorów, muzyków i innych artystów. To dzięki niej powstały seriale tj. "M jak miłość", "Na dobre i na złe" i "Barwy szczęścia", dzięki którym sukces odnieśli m.in. Katarzyna Cichopek, bracia Mroczkowie, Joanna Koroniewska, Katarzyna Zielińska. Michał Wiśniewski do dziś nazywa ją swoją telewizyjną matką chrzestną, ponieważ to ona uwierzyła w zespół Ich Troje.