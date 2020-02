Nitkowanie brwi. Na czym polega ta metoda regulowania łuków brwiowych?

Podobno nitkowanie brwi należy do najbardziej precyzyjnych sposobów regulowania włosków. Choć może nazwa brzmi dziwnie, to jej efekt pozytywnie zaskakuje. Jeśli chcesz mieć pięknie podkreślone łuki brwiowe bez zbędnych włosków, koniecznie sprawdź, czym jest nitkowanie brwi.

Nitkowanie brwi to nic innego jak metoda regulacji łuku brwiowego przy pomocy skręconej bawełnianej nici. Ze względu na precyzyjność oraz delikatność zabiegu, coraz więcej kobiet decyduje się na tę metodę depilacji także na innych obszarach twarzy . Za pomocą nitkowania brwi, można usunąć nawet najbardziej cienkie i krótkie włoski, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki nitce dochodzi do całkowitego usunięcia włosów wraz z cebulkami, a to z kolei powoduje, że kolejne włoski odrastają dopiero po kilku tygodniach i są znacznie słabsze.

Zalety nitkowania brwi

Do niewątpliwych zalet nitkowania brwi należy niezwykła precyzyjność poprzez usunięcie dużej ilości włosków już za pierwszym podejściem. Szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku ciemnych i grubych brwi, które są trudne do poskromienia. Regularne stosowanie nitkowania brwi pozwoli na osłabienie cebulek włosków, a to z kolei doprowadzi do mniejszej widoczności kolejnych włosków. Kolejną zaletą jest fakt, że podczas tej metody nie stosuje się żadnych środków chemicznych.