Nocna prohibicja w Warszawie? "Mieszkańcy dziękują i są zadowoleni"

80,78 proc. - "jestem za", 18,24 proc. - "jestem przeciw", 0,98 proc. - "trudno powiedzieć". Oto część wyników badania, w którym od 6 maja do 30 czerwca udział wzięło blisko 9 tys. mieszkańców Warszawy. Ankietowani zostali zapytani przez urząd miasta o to, czy są za tym, aby wprowadzić w stolicy ograniczenia w sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-06:00.

- Myślę, że to dobry pomysł, aby w Warszawie zacząć od takiego kroku. Oczywiście alkohol jest dla ludzi, ale dla tych, którzy potrafią z niego korzystać. A statystyki w Polsce pokazują, że wielu naszych rodaków nie ma tej umiejętności - mówi Wirtualnej Polsce Agata Czaja-Michaud, psycholożka i terapeutka uzależnień, prowadząca webinary z tematyki uzależnienia i współuzależnienia (Agataczaja.pl).

- Noce piątek-sobota, sobota-niedziela powinny być normalnie sprzedażowe. Sama po przejęciu sklepu zmieniłam godziny otwarcia do 23. Mieszkańcy osiedla dziękują i są zadowoleni, bo kiedyś w okolicy było w nocy bardzo głośno: krzyki, muzyka. A tak osoby, które mają ten alkohol kupić, i tak zrobią zakup w większej ilości wcześniej. Przez co zapas wcześniej się im skończy i szybciej pójdą spać - komentuje.

- Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Upadną sklepy nocne, a co za tym idzie, ludzie stracą pracę. Puby i restauracje nadal będą mogły sprzedawać alkohol, więc jego dostępność nie będzie problemem - tłumaczy.

- Ten, kto będzie chciał kupić alkohol i tak dopnie swojego. Alkohol w późnych godzinach nie jest kupowany wyłącznie przez "panów spod Żabek". O piątej nad ranem "małpki" kupowały eleganckie panie jadące do pracy - przyznaje.

Psycholożka i terapeutka uzależnień Agata Czaja-Michaud zauważa, że w Polsce mamy duży problem z kulturą picia alkoholu. Na propozycję nocnej prohibicji w Warszawie ekspertka reaguje pozytywnie, zauważając, że może to być pierwszy, dobry krok do tego, aby w przyszłości społeczeństwo podchodziło do spożywania napojów alkoholowych z większą świadomością.