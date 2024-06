Traktują parki jak własne ogródki. "Smród oleju, wszędzie śmieci"

Kiedy przychodzi lato, schronienie się w parku daje chwilę wytchnienia od miejskiej wyspy ciepła. Nie wszyscy jednak szanują fakt, że jest to miejsce odpoczynku, o czym przekonały się rozmówczynie Wirtualnej Polski.

- Raz interweniowała policja, ale co z tego, jak po jakimś czasie i tak sytuacja się powtarzała - wspomina Olga, mieszkanka Łodzi, która letnimi wieczorami słyszy dochodzące z pobliskiego parku odgłosy plenerowych imprez.

Jak podkreśla, w samych zabawach nie ma nic złego, ale smutno jest patrzeć na rodziców, którzy kompletnie nie interesują się, gdzie tak naprawdę są ich dzieci. Kilkulatki często piją wodę z fontann, a czasem zdarza się im załatwić tam swoje potrzeby fizjologiczne. - A one "zajęte" nic nie zauważają, jakby ich to w ogóle nie obchodziło - mówi o ich mamach.

Podobne zdanie w temacie ma Patrycja, która zaobserwowała to samo zjawisko przy fontannach pod jednym z centrów handlowych.

28-letnia Ada również mieszka w Warszawie. Nie wyobraża sobie dnia bez spaceru i chwili poświęconej na czytanie czy spotkanie ze znajomymi w ulubionym parku. Przyznaje, że czasem - zwłaszcza w godzinach wieczornych - przechodzi przez to miejsce z duszą na ramieniu.

Olga z Łodzi również nieraz spotkała się z denerwującymi zachowaniami stałych bywalców parku, który znajduje się niedaleko jej domu. Ludzie nie zwracają uwagi na to, że urządzają sobie grilla w nieprzeznaczonym na to miejscu.

Jak dodaje, przez to, że mieszka w bliskim sąsiedztwie, często późnymi wieczorami nie może otwierać okien ze względu na panujący na zewnątrz hałas.

Kolejną niezbyt przyjemną sytuacją jest fakt, ilu ludzi bez skrupułów korzysta ze słońca, opalając się topless. - Ja wszystko rozumiem, jest gorąco, lato. Ale park to miejsce publiczne, a nie nasz prywatny ogródek. Powinno się jednak utrzymać pewne zasady, choćby ze względu na dzieci - kwituje.

Podobne wnioski do Olgi ma Ola, która mieszka w jednej z bardziej zielonych dzielnic Warszawy, gdzie w pobliżu jest mnóstwo parków. Jak wspomina, latem na ich terenie są organizowane "potańcówki", w których zazwyczaj udział biorą seniorzy.

W letnie upały okolicznym mieszkańcom pozostaje do wyboru przysłuchiwanie się rozrywkom seniorów przy otwartych oknach lub gotowanie się we własnych czterech ścianach. Zwłaszcza jeśli mieszkają na wyższych piętrach, gdzie wysokie temperatury są szczególnie trudne do zniesienia.