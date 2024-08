Kasjerka załamuje ręce. "Byłam stratna kilkaset złotych miesięcznie"

Eksperci uważają, że branża najprawdopodobniej ma już za sobą największą falę kradzieży, która była efektem minionych kryzysów. Ochroniarze i pracownicy sklepów również przyznają, że złodziei jest nieco mniej, ale mówią też, że sytuacja "wróci do normy" we wrześniu.

O to, czy klienci przestali kraść, zapytaliśmy również pracownicę popularnego dyskontu. Na pytanie reaguje śmiechem. - Raczej nie przestali i nie przestaną - stwierdza. - Zawsze znajdzie się taki, który będzie chciał coś ugrać. Włoży batona do kieszeni, "zapomni" skasować pomidorów na kasie samoobsługowej albo "przypadkowo" zważy je jako te tańsze. Niektórzy nie mają wstydu. Nagimnastykują się, by zaoszczędzić kilka złotych - mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Podobne spostrzeżenia ma pracownica sieci popularnych, małych sklepów franczyzowych. - Dwa lata temu musiałam założyć dodatkowy monitoring. Byłam stratna kilkaset złotych miesięcznie! Pamiętam ojca, który przyszedł z dzieckiem w wózku i wrzucał do niego co drugi produkt! Młodzież szkolna wychodziła z lodami i napojami energetyzującymi. Teraz jakby jest tego mniej, a straty są mniejsze. Nie jest to jednak kolosalna różnica. Zobaczymy co będzie po wakacjach - stwierdza.