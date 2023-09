Nosi ją na okrągło. Ten sam model włożyła do "PnŚ"

Co oznacza "canadian tuxedo"? To nic innego jak jeansowy total look, który ma jednak wiele "twarzy". Czasem przybiera uliczny, przeskalowany i utrzymany w rytmie hip-hopu wydźwięk. Innym razem zabiera nas do zbuntowanych i "podziurawionych" lat 90. czy pełnej haftów hippisowskiej dekady "dzieci kwiatów". Bywa też nowoczesny i surowy lub natchniony klimatem "wild, wild west". Właśnie ten ostatni wariant przypadł szczególnie do gustu Izabelli Krzan, która z jeansem rozstaje się wyjątkowo rzadko.