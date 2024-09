Noszą je tylko 2 Polki. Imię kojarzy się z kreskówką z lat 90.

Wybór imienia dla dziecka to decyzja, która często budzi emocje. Jedni rodzice chcą, aby ich pociechy nosiły imiona wyjątkowe. Inni stawiają na te klasyczne, pasujące do rodzinnej tradycji.

Imię Bajka w Polsce noszą tylko dwie dziewczynki. Co ciekawe, inspiracją dla niego była prawdopodobnie kreskówka "Atomówki", która zdobyła ogromną popularność pod koniec lat 90.

Jedna z trzech głównych bohaterek nosiła imię Bajka. Była delikatna, ale jednocześnie odważna i silna, gotowa walczyć o dobro To właśnie ona – razem z Bójką i Brawurką – zaskarbiła sobie serca młodych widzów.

W Polsce imię Bajka jest niezwykle rzadkie – według statystyk, tylko dwie dziewczynki noszą to imię, a obie urodziły się przed 2000 rokiem.

