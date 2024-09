Zaledwie 770 Polek nosi to imię. W 2023 nazwano tak sześć dziewczynek

Istnieją jednak imiona, o których słyszy się coraz rzadziej. To konkretne, wg danych z 26 stycznia 2024 roku, nosi w Polsce zaledwie 770 Polek. Co więcej, w 2023 roku nadano je zaledwie sześć razy.

Imię, o którym mowa, to Celestyna. W Polsce kobiety o tym oryginalnym imieniu imieniny mogą obchodzić 18 marca, 6 oraz 9 kwietnia. Ponoć najpopularniejszą datą jest właśnie szósty dzień kwietnia. Patronką Celestyn jest siostra zakonna Katarzyna Celestyna Faron, która została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Celestyna wywodzi się z łaciny. To żeński odpowiednik męskiego imienia Celestyn. Jeżeli przetłumaczymy je dosłownie, oznacza "niebiańska". Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone na portalu dane.gov.pl bardzo szkoda, że "niebiańskich" kobiet jest tak mało!

Jak widać, co roku bardzo mała liczba rodziców decyduje się, aby córkę nazwać Celestyna. Jak sytuacja przedstawia się, gdy mowa o roku 2024? Dane udostępnione w sierpniu, za pierwszą połowę roku 2024 informują, że imienia Celestyna nie nadano ani razu!

