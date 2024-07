Nowa kampania Apart Beads Collection na lato

Zdjęcia i film tworzące kampanię Beads Collection mają bezpretensjonalny charakter, są energetyczne i wpisują się w niezobowiązującą wakacyjną atmosferę. W takim też klimacie zaprojektowano premierowe wzory, czyli zawieszki beads, a wśród nich są zdobione wielobarwnym szkłem murano, w tym w odcieniach niebieskiego i różowego, cyrkoniami oraz kolorową emalią. Motywy dominujące w sezonie letnim to oczywiście kwiaty, a także dekoracyjne motywy morskie, takie jak: muszelki, rozgwiazdy czy kraby. Do wakacyjnej walizki warto spakować bransoletkę z zawieszką ozdobioną samolotem, paszportem i muszlą, co w lekki i zabawny sposób nawiązuje do podróżniczych wypraw na urlop, a po powrocie będzie przypominać o chwilach wypoczynku. Takie detale można połączyć z różnymi innymi symbolami i samodzielnie zaprojektować bransoletkę na lato, uzupełniając ją stoperami, które walor dekoracyjny łączą z praktycznym, bo dzięki nim podczas zdejmowania biżuterii koraliki beads się nie zsuną. A jeśli chcemy wybrać gotowy zestaw, styliści marki Apart przygotowali mnóstwo nowych kompozycji z różnymi beadsami, motywami i w różnej tonacji - srebra, srebra pozłacanego oraz pozłacanego różowym złotem. Wyróżniająca się spontaniczną atmosferą i aurą nieskrępowanej swobody kampania Apart Beads Collection już jest dostępna na apart.pl, podobnie jak mnóstwo nowych i bestsellerowych zawieszek do kreowania własnych kompozycji oraz gotowych zestawów na lato.