Nowa kampania ślubna Apart

Sesja i filmy powstały w studio i skupiają się na młodej parze. Całość ma nowoczesny, radosny wydźwięk. Dzięki zbliżeniom można się przyjrzeć wybranym wzorom obrączek z bogatej kolekcji Apart. Przyszli małżonkowie mogą je spersonalizować, wybierając np. rodzaj i próbę kruszcu oraz treść grawerunku, który marka wykonuje gratis dla przyszłych nowożeńców. Ponadto obrączki odbierają oni w gustownym pudełku wraz z załączoną ściereczką do ich pielęgnacji. Innym ważnym elementem stylizacji panny młodej jest biżuteria, która dopełnia wybraną sukienkę ślubną. W kampanii zaprezentowano kilka looków i propozycji biżuterii - jako dodatki ślubne dominują kunsztowne wzory ze srebra i białych cyrkonii, m.in. z kolekcji Glamour oraz ponadczasowe perły. Idealnym wyborem dla panny młodej będzie delikatny zestaw, na który składają się kolczyki, naszyjnik i bransoletka, utrzymane w takim samym stylu. Z kolei pan młody w klasycznym garniturze, oprócz obrączki, powinien uzupełnić swój wizerunek odpowiednim zegarkiem. Na taką okazję sprawdzi się jeden z eleganckich modeli z logo szwajcarskiej marki Albert Riele, dostępnej wyłącznie w ofercie Apart. Dzięki nowej ślubnej kampanii marki przyszli małżonkowie mogą się zainspirować, odwiedzić zarówno salon wirtualny na Apart.pl, jak i salon stacjonarny największej sieci jubilerskiej w Polsce i wybrać idealne obrączki oraz ślubne dodatki. Wypowiedziane przez zachwyconych gości "Ach, co to był za ślub!" to najlepszy prezent dla młodej pary.