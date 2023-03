Nowa metoda złodziei. "Pułapkę" umieszczają w skrzynce

Wyłudzali pieniądze "na remont Kościoła". Odkryła to parafianka

Niestety złodzieje mają kolejne pomysły dotyczące wyłudzania pieniędzy. We wtorek na facebookowej stronie parafii pw. świętej Jadwigi Śląskiej w Zabrzu pojawiło się ostrzeżenie przed działaniem złodziei. Oszustwo wyszło na jaw przez przypadek. Jedna z parafianek zadzwoniła do proboszcza, żeby zapytać, "czy parafia roznosi do skrzynek pocztowych na osiedlu blankiety wpłat zatytułowane: »Darowizna na remont Kościoła«".