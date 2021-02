Nowakowska chwali się ciążowym brzuchem. Na nagraniu widać, jak urósł

Jeszcze do niedawna nikt nie zauważał rosnącego brzucha Idy Nowakowskiej. Gwiazda sprytnie go ukrywała pod obszernymi stylizacjami. Teraz, gdy już ogłosiła fanom swoją ciążę, chętnie pokazuje krągłości. Widać, że do porodu zostały tylko trzy miesiące.

Ida Nowakowska Źródło: AKPA