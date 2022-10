Nowe naturalne kremy BB polskiej marki beBIO

Naturalne kremy BB beBIO zawierają 98% składników pochodzenia naturalnego. To kosmetyki wielofunkcyjne - łączy cechy pielęgnacyjnego kremu nawilżającego i podkładu. Można je stosować do każdego typu skóry. Ukrywają zmiany skórne, niedoskonałości i przebarwienia, a dodatkowo wyrównują koloryt skóry. Dopasowują się do odcienia karnacji. Masło mango i shea, oleje macadamia i arganowy odżywiają, wygładzają i regenerują. Kwas hialuronowy działa nawilżająco, wygładzająco oraz poprawia jędrność i elastyczność skóry. Ekstrakt z trawy młodego jęczmienia spłyca zmarszczki, nawilża i spowalnia procesy starzenia się skóry. Krem BB dostępny jest w dwóch odcieniach: jasnym (light) i średnim (medium)