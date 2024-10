Nowe Suzuki Swift, czyli nowoczesny "mieszczuch" dla aktywnych kobiet

Płatna współpraca z marką Suzuki

Życie w dużym mieście to wieczna pogoń. Aby załatwić wszystkie swoje sprawy, zdążyć na spotkanie ze znajomymi, znaleźć czas na swoje hobby, zakupy i wydarzenia kulturalne, potrzebny jest niezawodny partner. Dlaczego warto postawić na nowe Suzuki Swift? To sprawdzony wybór, wszak Swift produkowany jest od ponad 40 lat i dotąd wybrało go kilka milionów kierowców na całym świecie. Jednak niskie koszty jazdy, niezawodność i komfort to tylko niektóre z jego zalet – dziś nowe Suzuki Swift imponuje także na wiele innych sposobów.

Modna aparycja

Samochód miejski musi wyglądać modnie – to dziś cecha ważniejsza niż kiedykolwiek. Nowe Suzuki Swift odpowiada więc na potrzeby rynku i prezentuje się teraz jeszcze bardziej atrakcyjnie. Z jednej strony samochód bazuje na mocnych fundamentach, korzystając z charakterystycznej od lat bryły i linii nadwozia, tak typowej dla modelu Swift, ale z drugiej strony – zupełnie na nowo definiuje styl, jakim może wyróżniać się modny samochód miejski.

Agresywnie stylizowane reflektory w technologii LED, mocno wyeksponowana osłona chłodnicy, nietypowo zaokrąglona maska i dumnie połyskujące logo marki Suzuki – patrząc na nowego Swifta z przodu od razu widać, że mamy do czynienia z czymś więcej niż miejskim kompaktem. Zadziorny profil z nowymi obręczami kół, opcjonalnym dwukolorowym nadwoziem oraz tył z futurystycznie prezentującymi się lampami i zadziornym spojlerem dopełniają całości. Warto również wspomnieć, że Suzuki Swift można wybrać w jednym z aż 13 kolorów nadwozia, aby wyróżnić się z tłumu, w tym w trzech nowych barwach – Cool Yellow Metallic (mięta), Caravan Ivory Pearl Metallic (caffe latte), Frontier Blue Metallic (kobalt).

Poznaj Suzuki Connect

Aktywna i pewna siebie kobieta potrzebuje mieć pod ręką swoje dwa insygnia – nie tylko modną torebkę, ale też smartfon. Skoro z telefonem dziś w ogóle się nie rozstajemy, powinien on być dobrze skomunikowany z naszym samochodem. W przypadku nowego Suzuki Swifta tak właśnie jest, a to za sprawą aplikacji Suzuki Connect. Dzięki temu, że samochód łączy się z internetem, za pośrednictwem aplikacji na smartfonie możemy sterować jego różnymi funkcjami, jak np. sprawdzenie statusu auta czy lokalizacji samochodu.

W temacie multimediów warto również zaznaczyć, że mimo kompaktowych gabarytów auta miejskiego, nowe Suzuki Swift jest wyposażone jak auto wyższego segmentu. Mowa nie tylko o wspomnianej łączności z internetem, ale także o nowym systemie multimedialnym, który obsługujemy za pomocą 9-calowego ekranu dotykowego. Co ważne, poza fabryczną nawigacją system ten ma też bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto. Te pozwalają sterować funkcjami naszego telefonu za pośrednictwem pokładowego ekranu info-rozrywki. Podczas zabieganego dnia w pracy to dla Ciebie prawdziwy "must have"!

Dynamiczny i oszczędny, dzięki napędowi hybrydowemu

Kolejną cechą, którą musi się wyróżniać miejski samochód idealny dla aktywnej kobiety – poza modnym wyglądem i nowoczesnymi funkcjami – jest mocny i jednocześnie oszczędny układ napędowy. Tak, dziś połączenie takich cech, czyli niemal ognia i wody, jest możliwe, a to za sprawą technologii hybrydowej. Nowe Suzuki Swift napędzane jest przez jednostkę benzynową, która ma pojemność 1,2 litra i generuje 83 KM, ale wspierana jest przez układ tzw. miękkiej hybrydy – dzięki niemu, podczas przyspieszania mamy do dyspozycji dodatkową siłę napędową z silnika elektrycznego!

Nowe Suzuki Swift – auto kompaktowe i lekkie – rozpędza się naprawdę żwawo, a do tego zużywa jeszcze mniej paliwa. To dlatego, że układ hybrydowy odzyskuje energię podczas hamowania i następnie wykorzystuje ją do napędzania kół – to tak, jakby w konwencjonalnym aucie podczas hamowania do baku wracało kilka kropel paliwa. Co bardzo istotne, za nowoczesny i zaawansowany technicznie napęd hybrydowy w Suzuki Swift nie musisz dopłacać, ale dostajesz go w standardzie, w każdej wersji wyposażenia. Jeżeli jednak chcesz dodatkowo zwiększyć swój komfort jazdy, w ofercie, poza skuteczną skrzynią manualną, jest do wyboru także automatyczna przekładnia CVT.

Duże miasto, aktywna kobieta, modny, zaawansowany technicznie i dynamiczny samochód – takie połączenie pasuje do siebie jak niewiele innych rzeczy na tym świecie. Co ważne, zupełnie nowe Suzuki Swift trafiło niedawno do sprzedaży i jest dostępne już od 69 900 zł! Czy to czas, abyś zajrzała do salonu Suzuki?

