Materiał Partnera pranie + 4 pralkapralka automatycznaTechnologia Steam Curenowoczesne pranie wczoraj (10:20) Nowoczesne pranie, czyli wykorzystanie pary podczas prania Ludzie stają się coraz bardziej świadomymi i wymagającymi konsumentami. Zanim zdecydujemy się na zakup jakiegoś sprzętu, szukamy na jego temat dodatkowych informacji, sprawdzamy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakie parametry sprawią, że będzie on lepszy i bardziej niezawodny od innych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Jednocześnie w życie wchodzi coraz więcej technologii, które zdecydowanie ułatwiają nam życie. Warto dowiedzieć się, jak można je wykorzystać i co konkretnie nam one dają. Szczególnie w sprzętach codziennego użytku takich jak np. pralka. Staromodne a nowoczesne pranie Z pewnością pamiętamy jeszcze popularne pralki Franie, jednak kto zmusiłby nas, by w dzisiejszych czasach korzystać z nich na co dzień? Jeszcze moja mama, zazwyczaj w soboty, kiedy nie szła do pracy, rozstawiała się z Franią na środku pokoju i pół dnia poświęcała na pranie, płukanie, a potem rozwieszanie i suszenie. Kolejnym krokiem oczywiście było prasowanie. Wszystko to nie tylko było czasochłonne, ale też męczące! Na szczęście my nie jesteśmy już skazani na tego typu wysiłek. Pralki, które aktualnie można kupić, są zdecydowanie szybsze, skuteczniejsze, bardziej oszczędne, a dodatkowo dużo ładniejsze. Można sterować nimi nawet przy pomocy telefonu! Co najważniejsze – rozwój technologii sprawił, że ubrania znacznie mniej niszczą się w praniu, więc mogą nam dłużej służyć. Materiały prasowe Podziel się Technologia Steam Cure Marka Beko wprowadziła do swoich pralek (np. WTV8634XAW lub HTV8732XAW) technologię wydzielania pary wodnej na początku albo na końcu prania. Steam Cure, czyli właśnie wykorzystanie pary podczas prania, daje nam wiele korzyści. W pierwszej fazie zmiękcza zabrudzenia na ubraniach, więc potem łatwiej je usunąć. Z kolei zastosowanie pary na końcu prania sprawia, że ubrania nabierają odpowiedniego kształtu i miękkości. Dodatkowo są wygładzone, więc mają dużo mniej zagnieceń. Niektóre rzeczy wyprane z technologią Steam Cure nadają się do założenia od razu po wysuszeniu, a pozostałe znacznie łatwiej wyprasować. Para wodna wykorzystana w procesie prania sprawia, że ubrania są zawsze świeże i czyste, a dodatkowo lekkie, puszyste i przyjemne w dotyku. Materiały prasowe Podziel się Inne ułatwienia nowoczesnego prania Żyjąc w XXI wieku, jesteśmy bardzo zajęci. Dużo pracujemy, gonimy za sukcesem, ale też mamy rodzinę, której pragniemy poświęcać jak najwięcej wolnego czasu. Nic więc dziwnego, że nie chcemy go tracić na pranie, sprzątanie czy zmywanie. Szukamy zatem nowych rozwiązań, sprzętów i technologii, które ułatwią nam codzienne funkcjonowanie. Jeśli poza oszczędnością czasu, nasze zmywarki, odkurzacze czy pralki będą bardziej eko i zmniejszą rachunki za prąd, zasłużą na miano prawdziwych pomocników. Pralki marki Beko mają np. zamontowany silnik inwerterowy, który sprawia, że ich praca jest cichsza i bardziej wydajna. Jest on trwalszy, szybszy, a jednocześnie energooszczędny. Bardzo dużym ułatwieniem jest również system HomeWhiz, czyli zarządzanie pralką przy pomocy aplikacji mobilnej. Dzięki niej można nie tylko uruchamiać i zatrzymywać pranie, ale również zaplanować cykle, sprawdzać postępy prania, a także otrzymywać powiadomienia, np. o zakończeniu prania i przypomnienie o jego rozpoczęciu. Ekonomiczniejsze pranie gwarantuje z kolei technologia AquaFusion, która zmniejsza straty detergentu, blokując jego odpływ. Dzięki temu jest on w całości wykorzystany, a pranie efektywniejsze. Standardowe pralki wypłukują aż 20 proc. proszku! Materiały prasowe Podziel się Jak widać, dzisiejsze pralki dają nam wiele udogodnień, dzięki którym nie musimy poświęcać praniu zbyt dużo uwagi. Wystarczy włożyć zabrudzone ubrania, a potem tylko wyjąć idealnie czyste i świeże, w dodatku bez zagnieceń. Taka wygoda ma ogromne znaczenie w naszym zabieganym życiu. Materiał powstał we współpracy z Partnerem Beko