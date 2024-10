Nowy beauty punkt na mapie stolicy. Celebryci już go pokochali

Niedawno w Warszawie otwarto nowe miejsce, które umożliwia indywidualne podejście do pacjenta i holistyczne zadbanie o wygląd. Nic dziwnego, że na otwarciu kliniki zjawiło się spore grono znanych osób, w tym ambasadorzy placówki: Joanna Opozda, Natalia Krakowska i Piotr Stramowski.

- Zdecydowałem się zostać ambasadorem kliniki z kilku powodów. Pierwszy – przez mojego przyjaciela, który jest właścicielem i założycielem. Dwa – przez wspaniały zespół. Trzy – przez nieinwazyjne działanie na skórę – powiedział Pudelkowi Piotr Stramowski. Aktor przyznał, że zabiegi pielęgnacyjne stanowią dla niego nowość, bo dotychczas jego pielęgnacja ograniczała się do aplikowania kremów, ale teraz wraz ze swoją partnerką Natalią Krakowską lubią oddawać się w ręce profesjonalistów.

- Testowaliśmy różne zabiegi, bo staramy się o siebie dbać ze względu na to, że w pewnym wieku nie ma się już skóry dwudziestolatki – przyznaje Natalia Krakowska.

A zamiast przejmować się zmieniającym się z czasem wyglądem, można działać! Zaufać ekspertom kliniki, oddać się w ich ręce i pozwolić, by w przyjemnych, relaksujących okolicznościach dobrali najlepsze rozwiązanie naszych problemów. Ambasadorka Joanna Opozda podkreśla, że to może być pierwszy krok w odbudowywaniu naszej samooceny:

- Piękno pochodzi z wewnątrz i każdy człowiek jest piękny. Jeśli mamy jakieś kompleksy i naprawdę nie możemy się na czymś skupić, bo coś nam bardzo przeszkadza, to dobrze jest o to zadbać, żeby już po prostu o tym nie myśleć i móc skupić się na tym, co naprawdę ważne – mówi.