Nowy przepis już od stycznia. "Niestety, w Polsce o tym się nie mówi"

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. W tym celu władze Unii Europejskiej i państw członkowskich wprowadzają szereg zmian, które mają na celu m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych założeń jest udoskonalenie systemu recyklingu odpadów.

Od stycznia 2025 roku będzie obowiązywał nas nowy przepis dotyczący gospodarowania odpadami tekstylnymi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyjęło już wstępny plan dotyczący nowej dyrektywy. Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie LPP uważa, że Polska nie jest jeszcze gotowa na takie zmiany.

Od stycznia będzie obowiązywał nowy przepis. Chodzi o tekstylia

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, mieszkańcy UE generują 12,6 mln ton odpadów tekstylnych rocznie. Aż 5,3 mln ton to zużyte ubrania i obuwie. Przeciętny Europejczyk co miesiąc pozbywa się ok. 12 kg odzieży.

Z tego powodu już w 2008 roku wprowadzono przepis dotyczący zarządzania odpadami tekstylnymi przez państwa należące do Unii Europejskiej. Zacznie on obowiązywać od stycznia 2025 roku. Okazuje się, że problemem nie są same ubrania, a brak odpowiedniego zagospodarowania odpadami.

Gdzie wyrzucić zużyte tekstylia?

Nieużywane ubrania można oddać potrzebującym lub wrzucić je do kontenera PCK, które znajdują się w większości polskich miast. Niestety, nie wszystkie odpady tekstylne nadają się do recyklingu. Mowa tu przede wszystkim o materiałach, które zostały protraktowane silnymi środkami chemicznymi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, aby takie odpady trafiały do lokalnych PSZOK-ów.

Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP uważa, że Polska nie jest przygotowana na zarządzanie tekstyliami.

Podczas wystąpienia na ubiegłorocznym PreCop 2023 powiedziała, że "nie ma ekosystemu, nie ma też technologii, które umożliwiłyby recykling odzieży. (...) Dzisiaj można poddać recyklingowi 1 procent odzieży, a 2025 rok to przecież za chwilę. Francja, Holandia i Szwecja już zaczęły zbierać tę odzież i tworzyć wokół tego ekosystem. Niestety, w Polsce o tym się nie mówi" - czytamy na portalsamorządowy.pl

Źródło: Portal Samorządowy, Interia

