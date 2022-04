Obchodzi 100. urodziny. Ma tylko jedno życzenie: "Chciałabym, żeby Putin umarł"

Anna Bahatelya przeżyła mnóstwo strasznych momentów. Tocząca się wojna w Ukrainie przypomina jej wszystko, co najgorsze - co myślała, że ma już za sobą. Ukrainka marzy o pokoju i zakończeniu rosyjskiego ataku. Kiedy "The Guardian" zadał jej pytanie o Władimira Putina, odpowiedziała bez zastanowienia: "To najgorszy człowiek na świecie".