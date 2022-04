Ukraińskie żołnierki uwolnione w zamian za Rosjan. W niewoli ogolono im głowy

"15 kobiet zostało uwolnionych z niewoli w zamian za rosyjskich żołnierzy. Rosjanie ogolili im głowy na łyso, aby je upokorzyć" - czytamy w najnowszym poście na profilu @ukraine.ua na Instagramie. Ukrainki powróciły do domu, a to, co im zrobiono, nawiązuje do dawnego karania kobiet za nieposłuszeństwo.