Obciął włosy i opublikował to w sieci. "Nowy rok, nowy ja"

Polacy poznali go jako długowłosego psychiatrę w serialu "Na dobre i na złe". Później radykalnie zmienił wizerunek, by z irokezem wcielić się w rolę komisarza Majami w filmach Patryka Vegi. Piotr Stramowski od lat eksperymentuje z wyglądem. Ostatnio wrócił do długich pukli, jednak początek nowego roku skłonił go do kolejnej metamorfozy.