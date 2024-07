Obowiązki dla podróżujących z dziećmi wynikające z tzw. Ustawy Kamilka

Fakt, że dzieci są bezbronne i trzeba je szczególnie chronić, jest bezdyskusyjny. Jednak co jakiś czas docierają do nas szokujące informacje, kiedy ujawnione zostaje brutalne znęcanie się na dziećmi. Od kilku lat trwały prace legislacyjne nad wzmocnieniem ochrony małoletnich, czego efektem jest tzw. Ustawa Kamilka, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku. Od 15 sierpnia 2024 roku obiekty hotelarskie zobowiązane będą do wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, które są zbiorem zasad i procedur stosowanych w obiekcie dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Z treścią Standardów obowiązujących w konkretnym hotelu podróżujący będą mogli zapoznać się na stronie www obiektu oraz na miejscu, już po przybyciu do niego.