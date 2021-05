Oczyszczacz powietrza dla alergików w okresie wzmożonego pylenia. Jak usunąć alergeny w pomieszczeniu?

Warto jednak podkreślić, że oczyszczacze powietrza to urządzenia wielofunkcyjne i w zależności od modelu (a konkretnie – stopnia jego zaawansowania) potrafią usuwać wiele form zanieczyszczeń, a nawet ubogacać powietrze znajdujące się w mieszkaniu. Standardowe modele mają zazwyczaj wysokość kilkudziesięciu centymetrów i składają się z wentylatora zasysającego powietrze, które następnie przepuszczane jest przez szereg filtrów i wypuszczane z powrotem do otoczenia. Urządzenia te przystosowane są do pracy w pozycji stojącej, jednak na rynku znaleźć można modele do montażu naściennego – pod tym względem wyróżniają się oczyszczacze powietrza Therapy Air iOn marki Zepter, które dostępne są w wielu różnych kolorach i wzorach. Urządzenie to usuwa do 99,97% zanieczyszczeń, w tym pyłów lotnych, bakterii, wirusów czy niebezpiecznych alergenów.