Oczyszczanie twarzy to ważny krok pielęgnacyjny. Nigdy o nim nie zapominaj!

Jeśli myślisz, że zajmie Ci to dużo czasu, a może jesteś tak zmęczona po całym dniu, że marzysz, aby jak najszybciej się położyć do łóżka, podczas wieczornej pielęgnacji zastosuj Antyoksydacyjną emulsję do mycia twarzy i demakijażu Mohani - Witaminowa Galaretka (42,90 zł/ 60 ml). To istne panaceum dla skóry potrzebującej odżywienia i regeneracji. Delikatna galaretka zmywa zanieczyszczenia i doskonale radzi sobie z demakijażem. Dzięki swoim właściwościom nie podrażnia ani nie wysusza skóry, tylko skutecznie ją nawilża i zmiękcza, przygotowując do dalszych etapów pielęgnacji.