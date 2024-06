Od lat podgląda kobiety. Pod osłoną nocy wchodzi na balkony

Mieszkanki Rembertowa od lat żyją w stresie. Na ich dzielnicy grasuje mężczyzna, który zakrada się do ogródków, przeskakuje ogrodzenia i wspina się po balkonach na parter. Mimo wielu zgłoszeń policja nie podjęła odpowiednich kroków, tłumacząc, że brakuje rysopisu podglądacza. Sprawę jako pierwsze nagłośniły "Wysokie Obcasy", ostatnio też zajęła się nią "Uwaga!".

Jak dowiadujemy się z relacji "Wysokich Obcasów", jedna z poszkodowanych kobiet, która od lat czuje na sobie wzrok tajemniczego mężczyzny, zdecydowała się zamontować w oknie monitoring. To jednak nie przestraszyło podglądacza, który zakrada się pod jej blok, wspina na balkon i masturbuje, zaglądając w jej okna. Mimo przekazania monitoringu policji wciąż funkcjonariusze uznają, że twarz jest za mało widoczna, by złapać sprawcę.

Nieznany mężczyzna porusza się na rowerze, jest wysportowany i z łatwością potrafi wspiąć się na jednej ręce. Ma około 1,8 m wzrostu, jest "nabity", wysportowany. Według eksperta z programu "Uwaga!" może mieć między 30 a 50 lat. Podglądane kobiety, montują w oknach rolety antywłamaniowe lub grube żaluzje, mimo to wciąż nie czują się bezpiecznie.

Takie działania sprawiły, że sąsiedzi zwołali samopomoc. Zamontowali światła i czujniki ruchu. Gdy ktoś zbliżał się do okna, zapalały się światła, a ktoś z sąsiadów wychodził na balkon. Inni mężczyźni zapytani przez dziennikarkę "Uwagi!" twierdzą, że problem trzeba rozwiązać samemu. Są w stanie patrolować ulicę i pilnować, by ich córki lub żony chociaż przez chwilę poczuły się bezpiecznie.

