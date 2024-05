Muzyk wykorzystywał córkę. Gdy zmarł, powiedziała o kazirodczym związku

Słowa najstarszej córki Papy Johna dla miliona jego wielbicieli były szokiem. Nawet macocha Mackenzie nie chciała uwierzyć w wyznanie córki muzyka i lidera "The Mamas & The Papas". Po latach córka wokalisty wyznała, że żyła w kazirodczym związku z ojcem.

Mackenzie córka Johna Phillipsa, lidera zespołu The Mamas & the Papas, przyszła na świat w 1959 roku. Przez wiele lat dorastała w otoczeniu celebrytów i sław z Hollywood, co z pewnością miało wpływ na jej późniejszą podróż artystyczną. Sama została aktorką, podobnie jak jej siostry Chyna, która jest wokalistką oraz Bijou, która zdecydowała się pójść do szkoły aktorskiej.

Mackenzie Phillips rozpoczęła karierę aktorską w 1973 roku, grając w filmach "Go Ask Alice" i "American Graffiti". Jednak to rola w serialu "One Day at a Time", którą otrzymała dwa lata od debiutu, przyczyniła się do jej rozwoju artystycznego. Niestety producenci szybko zauważyli, że Mackenzie ma problem, którego nie potrafi ukryć. Młoda aktorka wpadła w nałóg, który najprawdopodobniej wywołany był toksyczną relacją z jej ojcem. Uzależnienie od narkotyków sprawiło, że artystka szybko straciła pracę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Została skrzywdzona przez własnego ojca

Mimo to, z czasem udało jej się pokonać nałóg i wrócić do aktorstwa, a także odnaleźć powołanie jako terapeutka uzależnień, Mackeznie po latach ujawniła, że problemy z narkotykami to nie jedyne traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa. Gwiazda oskarżyła ojca o różnego rodzaju krzywdę, w tym o podawanie jej heroiny.

- W przeddzień mojego ślubu pojawił się mój ojciec, zdeterminowany, aby mu zapobiec. Miałam mnóstwo tabletek i tata też miał mnóstwo wszystkiego. W końcu zemdlałam na łóżku taty… Mój ojciec nie był człowiekiem z granicami. Był pełen miłości, ale był też chory od narkotyków. Obudziłam się tamtej nocy po utracie przytomności i odkryłam, że uprawiam seks z własnym ojcem. Czy zdarzyło się to wcześniej? Nie wiedziałam. Mogę tylko powiedzieć, że to był pierwszy raz, kiedy byłam tego świadoma - napisała po latach w swojej autobiografii.

Pierwszy gwałt miał mieć miejsce w 1979 roku, gdy Mackenzie miała zaledwie 19 lat. W 1980 roku, po zwolnieniu z serialu "One Day at a Time" z powodu uzależnień, Mackenzie Phillips dołączyła do ojca w trasie koncertowej z "New Mamas and the Papas".

Mackenzie Phillips z ojcem © Getty Images | REP/IMAGES

Wtedy ich relacja przybrała patologiczny charakter. Phillips wyznała, że wielokrotnie uprawiali seks. Określiła, że stosunki odbyły się "za obopólną zgodą". Ich kazirodczy związek trwał 10 lat, jednak sprawa skomplikowała się, gdy gwałcona córka zaszła w ciążę i nie była pewna czy dziecko jest jej męża, czy ojca. Zdecydowała się na aborcję, za którą muzyk zapłacił bez najmniejszego problemu.

Nikt nie chciał jej wierzyć

Wyznanie Mackenzie wywołało szok w Ameryce, a jej macocha, Michelle Phillips, oskarżyła ją o kłamstwo, przypisując jej problemy psychiczne i wieloletnie uzależnienie. Zasugerowała również, że Mackenzie jest zazdrosna o sukcesy rodzeństwa, które nie popadło w nałóg.

Jedynie przyrodnia siostra Chyna Philips stanęła po stronie Mackenize.

- Miał mroczną stronę i nigdy nie było wiadomo, czy i kiedy ją pokaże. Nie dało się go przejrzeć. Chcę, byś wiedziała, że kiedy cię wybrałam, robiłam to z całym przekonaniem. Wierzę ci i byłam dumna, że to ujawniłaś, choć oznaczało to ból dla każdego z nas - powiedziała w nagraniu opublikowanym na portalu YouTube.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.