"Odkopuję z szafy te buty". Sneakersy Pauliny Rzeźniczak lata temu były hitem

Czasami moda bywa przewrotna – choć projektanci lansują na wybiegach nowe trendy, ulica i tak chętniej wraca do tego, co było modne jakiś czas temu. Zasada jest prosta: skoro coś się sprawdza, po co mamy to chować na dnie szafy? Tak jest z masywnymi butami w stylu lat 90., które uwielbia Paulina Rzeźniczak. Już tłumaczymy, o co chodzi.