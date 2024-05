Żyli w ruderze. Takiego koloru nikt się nie spodziewał

W 17. odcinku nowej serii programu "Nasz nowy dom" widzowie poznali Natalię, Dawida i ich 2-letniego synka Artura, który choruje na raka oka. Warunki, w których do tej pory mieszkała rodzina, były zatrważające i mogły zagrażać życiu chłopca, który niedawno skończył chemioterapię.

Zmartwieni rodzice, bojąc się, że stan Artura może ulec pogorszeniu, zwrócili się do polsatowskiego programu z prośbą o pomoc. Gdy tylko prowadząca "Nasz nowy dom" zobaczyła, w jakim stanie jest dom trzyosobowej rodziny z Tomaszowa Mazowieckiego, od razu wiedziała, że trzeba zabrać się za poważny remont.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!