WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 3 godziny temu Odmładzająca pielęgnacja kosmetykami naturalnymi z odżywczym koktajlem botanicznych olei W tym roku, bez wątpienia, na podium codziennych kuracji pielęgnacyjnych, królują kosmetyki naturalne. Czy wiesz, w czym tkwi sekret kosmetyków inspirowanych naturą, rodem z najodleglejszych krańców świata? Przekonuje nas Veoli Botanica - polska marka tworząca w nurcie Clean Beauty, która postawiła na odmładzające, nawilżające i kojące oleje botaniczne oraz naturalne kompleksy roślinne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Veoli Botanica Veoli Botanica promuje najnowsze metody pozyskiwania surowców, które potrafią wydobyć z natury to co najlepsze, jednocześnie z poszanowaniem jej integralności. Dlatego do produkcji używa surowców, które są wytwarzane przy użyciu technologii niskoenergochłonnej, a także surowców przyjaznych środowisku. Wszystkie kosmetyki Veoli Botanica są umieszczone w opakowaniach z farmaceutycznego szkła najwyższej jakości, podlegającego recyklingowi. Sekret Veoli Botanica tkwi również w holistycznych rytuałach: unikalne receptury działają aktywnie na problemy skóry (w tym skórę tłustą oraz szczególnie wrażliwą), a także posiadają właściwości terapeutyczne. Veoli Botanica udowadnia, że codzienny demakijaż, to także odmładzający i relaksujący masaż twarzy. Pozwól Twojej skórze zrelaksować się po całym dniu, w czasie odmładzającego demakijażu naturalnymi, odżywczymi olejami. Squeeze An Orange - olejek do demakijażu i masażu twarzy od Veoli Botanica to pierwszy olejek, który został zaprojektowany z myślą o oczyszczaniu i pielęgnacji skóry tłustej

i mieszanej. Niezwykle lekki, nie zapycha porów, dokładnie je oczyszcza i reguluje procesy nadmiernego wydzielania sebum. Ta wyjątkowa formuła, uzyskana z połączenia naturalnych substancji aktywnych (99%), wysokiej klasy olejów i lekkiego emulgatora, dokładnie usuwa makijaż, pozwalając na przenikanie składników w głąb skóry, w czasie delikatnego masażu. Zawiera ekstrakt z owoców aceroli - bogate źródło witaminy C, olej winogronowy - doskonały dla pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej, olej jojoba i arganowy, jak i inne cenne oleje oraz kompleks AvenaPLex - uzupełniający spadającą z wiekiem ilość ceramidów w skórze, przez co staje się ona mocniejsza i bardziej nawodniona. Ważne, aby po kuracji – demakijażu lub masażu twarzy, nadmiar produktu ściągnąć za pomocą specjalnego, hipoalergicznego ręcznika zwilżonego ciepłą wodą, który znajdziemy w zestawie z produktem. Ten produkt nie tylko skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, ale relaksuje i koi zmysły, dzięki aromatycznym kawałkom słodkiej pomarańczy. „Właściwe oczyszczanie twarzy to fundament naszej pielęgnacji. Zarówno niewłaściwe produkty myjące, jak i nieprawidłowa pielęgnacja może przyczyniać się do różnych zaburzeń funkcjonowania skóry. Produkty oczyszczające skórę powinny utrzymać właściwy odczyn pH. Nasze naturalne pH jest lekko kwaśne, ze względu na naturalną powłokę ochronną, tak zwany płaszcz kwasowy, który chroni przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody. Składniki naturalne, które znajdziemy w olejku do demakijażu od Veoli Botanica, głęboko oczyszczają skórę nie naruszając bariery lipidowej i nie zapychając porów, dlatego bez obaw można włączyć produkt do codziennej kuracji oczyszczającej w przypadku skór szczególnie problematycznych”

- radzi kosmetolog z Veoli Clinic, Marietta Kamińska. Zatroszcz się o wymagającą skórę okolic oczu. To niezbędny krok podczas codziennego nawilżania skóry, z widocznymi oznakami starzenia się. Idealnie sprawdzi się skoncentrowany balsam pod oczy, który zadba o delikatną okolicę oczu, wymagającą szczególnej ochrony. Keep An Eye On It od Veoli Botanica to niezwykle wydajny, skoncentrowany produkt z odmładzającą formułą AvenaPlex, olejkiem jojoba i olejem z pestek malin. AvenaPLex - kompleks aktywnych kwasów tłuszczowych zdolnych do naprawy, odnowy i ochrony bariery lipidowej skóry, jest pozyskiwany z surowego owsa. Idealnie sprawdza się również w skoncentrowanym balsamie pod oczy, dla skóry wymagającą szczególnej pielęgnacji. Balsam pod oczy przeznaczony jest dla wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Dla uzyskania lepszego efektu przed użyciem balsamu najlepiej jest go rozgrzać między opuszkami palców i delikatnie wklepać w skórę pod oczami. Jak prawidłowo aplikować odmładzające kosmetyki na okolice oczu? „Skóra wokół oczu jest cienka i delikatna, co przyczynia się do szybszego starzenia się tej szczególnie ważnej strefy twarzy. Jest niemal zupełnie pozbawiona gruczołów łojowych, słabo natłuszczona i uboga w tkankę podskórną. Okolica oczu ze względu na płytkie umiejscowienie naczyń włosowatych sprzyja widoczności zasinień i zaczerwienień. Codzienna praca w domu nad mięśniem okrężnym oka. powinna skupić się na wprowadzeniu preparatu masażem manualnym. Dlatego w przypadku skóry starzejącej się oraz odwodnionej należy wybierać najbardziej skoncentrowane kosmetyki zapobiegające utracie elastyczności i jędrności. Dzięki temu uzyskamy efekt wygładzonej skóry, o wyrównanym kolorycie, a cienie i worki pod oczami zostaną zredukowane” > - tłumaczy kosmetolog z Veoli Clinic, Marietta Kamińska. SQUEEZE AN ORANGE Olejek 2w1 do demakijażu i masażu twarzy z kawałkami pomarańczy. Olejek stworzony z myślą o oczyszczaniu i pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej.

Zawiera 99% surowców pochodzenia naturalnego. Niezwykle lekki, skuteczny, dokładnie oczyszcza skórę i reguluje procesy nadmiernego wydzielania sebum. Rekomendowany do codziennego demakijażu oraz do odżywczego i odmładzającego masażu twarzy. Wzbogacony unikalnym kompleksem kwasów tłuszczowych m.in. AvenaPLex, , naprawia barierę lipidową skóry i daje natychmiastowe uczucie nawilżenia. Składniki aktywne takie jak: olej winogronowy, olej sezamowy i olej jojoba działają antyokscydacyjnie i odmładzająca, dodatkowo będąc źródłem witaminy E. Cena: 149zł

Pojemność: 132,7g/ 4,66 oz KEEP AN EYE ON IT Anti-aging skoncentrowany balsam pod oczy. Zawiera 97,4% surowców pochodzenia naturalnego. Unikalna, jedwabista i bardzo wydajna konsystencja balsamu natychmiast poprawia kondycję skóry wokół oczu. Balsam przeznaczony jest dla wszystkich typów skóry w tym wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Połączenie innowacyjnego, niekomedogennego kompleksu aktywnych kwasów tłuszczowych, zmniejszającego objawy starzenia. AvenaPLex – anti-aging formuła przywraca równowagę syntezy hialuronowej. Uzupełnia ilość ceramidów w skórze. Przed działaniem czynników zewnętrznych chroni olej jojoba. Natomiast olej z pestek malin zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Nawilża, działa antyoksydacyjnie oraz łagodzi podrażnienia. Cena: 99zł

Pojemność: 15ml Informacja prasowa Veoli Botanica Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze