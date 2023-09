"Odważna" to mało powiedziane. Rozporek Steczkowskiej nie miał końca

Sztuka asymetrii

Chociaż plisowane spódnice stale nawiązują do estetyki retro, a nawet babcinego szyku, to tym razem znalazły "wspólny język" z nowoczesnym fasonem sukienki. To zasługa pomysłowo poprowadzonych wycięć, które odsłaniając ciało, nadały kreacji nieco lekkości i polotu.