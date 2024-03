Odwiedził najtańszy kraj na świecie. Pokazał zakupy za niecałe 4 zł

Drew Binsky to tiktoker-podróżnik, który w mediach społecznościowych dzieli się swoimi krajoznawczymi odkryciami. Ostatnio mężczyzna odwiedził najtańszy kraj na świecie. Uzbekistan, bo o nim mowa, pozwala na wiele atrakcji nawet wtedy, gdy mamy niewielki budżet. Czego ceny najbardziej zaskakują? Wszystko wyjaśniło nagranie, które ma ponad trzy miliony wyświetleń.

Drew Binsky udowodnił, że za kilka złotych w Uzbekistanie można kupić naprawdę sporo. Podróżnik powiedział, na co można przeznaczyć budżet o wysokości zaledwie jednego dolara. Na liście zakupów znalazła się potrawa z ryżu, warzyw oraz mięsa, obi-non, czyli tradycyjny uzbecki chlebek, a także bilet wstępu na Plac Kolon, który powinien znaleźć się w planie zwiedzania każdego turysty. Następnie Binsky zakupił jeszcze kebaba, herbatę, a na koniec zamówił przejażdżkę na grzbiecie wielbłąda.

Skąd tak niskie ceny? Jak wyjaśnił Drew, w Uzbekistanie płaca minimalna jest niezwykle niska, co przekłada się na niższe ceny żywności. TikToker zwrócił też uwagę na fakt, że w "najtańszym kraju świata" większość produktów wyrabianych jest na miejscu.

Jak się okazuje, z Polski do Uzbekistanu bez problemu dostaniemy się samolotem. Nowe połączenie zostało oficjalnie otwarte pod koniec lutego 2024 roku. Uzbekistan może nas skusić nie tylko niskimi cenami na miejscu, lecz także piękną pogodą. Na miejscu jest też całkiem sporo ciekawych zabytków, zwłaszcza dla osób, których fascynuje tradycja i kultura tej części świata. To też wspaniała kulinarna przygoda dla wszystkich smakoszy.

