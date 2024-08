Odzież bezszwowa Gatta – przede wszystkim komfort

Nawet idealnie dobrane rozmiarem ubrania mogą czasem drażnić skórę. Jak temu zaradzić? Odpowiedzią na to jest odzież bezszwowa. To ubrania, które są jak druga skóra – nie będziesz chcieć nosić żadnej innej.

Co to jest odzież bezszwowa?

Ubrania bezszwowe są pozbawione szwów bocznych. Pojawia się w nich jedynie szew płaski, na przykład w klinie majtek, po to, aby połączyć przód z tyłem bielizny. Istotne jest jednak to, że ten szew jest praktycznie niewidoczny, nie wyczujesz go też na ciele. Do produkcji odzieży bezszwowej marka Gatta wykorzystuje maszyny dziewiarsko-cylindryczne, które pozwalają stworzyć konkretny model bez zszywania elementów.

Dlaczego warto wybrać odzież bezszwową?

Jej zalety poczujesz już od pierwszego założenia. Sama dzianina, z której szyje marka Gatta jest miękka i dopasowuje się do ciała. Nie bez powodu mówi się, że odzież bezszwowa jest jak druga skóra. Dzięki braku szwów, odzież nie odznacza się pod ubraniem, nie powoduje otarć, nie odciska się na skórze. 100% komfortu noszenia zapewnione.

Odzież bezszwowa świetnie sprawdzi się pod bardziej przylegającymi ubraniami. Na przykład Tank Top z oferty Gatta może zapewnić dodatkowe ciepło i nie być widocznym pod koszulą w chłodniejsze dni. Warto też wspomnieć, że odzież bezszwowa się nie gniecie i jest trwała, mimo że jest naprawdę delikatna w dotyku.

Czy odzież bezszwowa nadaje się do uprawiania sportu?

Ponieważ ubrania tego typu mają właściwości szybkoschnące i odprowadzają wilgoć, nadają się też do najbardziej intensywnych treningów. Zwróć uwagę także na biustonosze bezszwowe – są one niezwykle komfortowe w noszeniu. Nie są w ogóle wyczuwalne z racji na brak fiszbin. Będą więc dobrym wyborem dla Ciebie, jeśli zależy Ci na maksimum wygody, a jednocześnie dobrym podtrzymywaniu biustu czy pośladków.

Odzież bezszwowa – jak zestawić ją w stylizacjach?

Będzie ona dobrym wyborem w przypadku każdego looku, w którym chodzi przede wszystkim o komfort. Koszulki bezszwowe w neutralnym kolorze możesz założyć na przykład do jeansów, oversizeowej marynarki i muszkieterek uzyskując look w stylu księżnej Diany. Gładkie bluzki z długim rękawem dobrze uzupełnią wzorzystą spódnicę lub szerokie i zwiewne spodnie typu culotte. Jeśli chcesz postawić na bardziej formalny look, ale niekoniecznie wygodnie czujesz się w koszulach, wybierz czarny bezszwowy golf, który idealnie wpasuje się pod czarną lub granatową marynarkę. W ofercie marki Gatta znajdziesz też popularne topy na cienkich ramiączkach – będą one dobrze wyglądać z letnimi szortami, a dzięki swoim właściwościom – sprawdzą się również w stylizacjach sportowych.

© materiały partnera

Odzież bezszwowa w stylu athleisure

Odzież bezszwowa to dobry element looku w stylu athleisure, łączącego elementy stylu sportowego i bardziej casualowego. Koszulki bezszwowe z kolarkami i na przykład luźno narzuconą skórzaną ramoneską czy dłuższym kardiganem będą wyglądać casualowo. Sprawdzą się na spacerze po parku, a także (bez ramoneski) – na siłowni. Ubrania tego typu możesz wkomponować też w typowo sportowe stylizacje z legginsami lub dresami.

Bezszwowe body – vintage vibe w każdym looku

Zwróć uwagę także na bezszwowe body – będą one dobrym elementem looku, nawiązującego do stylistyki lat 90-tych. Dobierz do nich mom jeans i białe tenisówki. Taka casualowa, codzienna stylizacja jest wygodna, korzystna dla sylwetki i ma retro vibe.

W ofercie marki Gatta znajdziesz ubrania bezszwowe szyte z dużą dokładnością i dbałością o detale, które pozwolą Ci zbudować wysokiej jakości bazę garderoby. Dzięki neutralnej kolorystyce i uniwersalnym fasonom wpisują się też w ideę szafy kapsułowej – sprawdź ofertę i poszukaj najlepszych dla siebie modeli.

Materiał sponsorowany przez Gatta