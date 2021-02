Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. O czym warto pamiętać?

Co roku 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. To wyjątkowa okazja do tego, aby poruszyć wciąż aktualny problem tej podstępnej choroby. Depresja dla wielu pozostaje tematem wstydliwym, a jeszcze inni nie potrafią zrozumieć osób na nią cierpiących.

Osoby cierpiące na depresję często zmagają się z niezrozumieniem. Źródło: 123RF