Karolina Piechota o depresji. Aktorka zdecydowała się na mocne przesłanie

"W teledysku pokazuję numer do Antydepresyjnego Telefonu Zaufania (22) 484 88 01, bo uważam, że kilka mądrych słów może uratować zdrowie i życie. Ważne jest to, by trafić na mądrą osobę, by ją po prostu odnaleźć mimo trudności i załamania […]. Nie zapominajmy, że trzeba się wspierać i reagować na niepokojące sygnały" - przyznała aktorka.