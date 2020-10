WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit + 3 konkursdelikatesy centrumzakupy 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Delikatesy Centrum Okazja! Zrób zakupy w Delikatesach Centrum i odbierz zestaw profesjonalnych noży. Sprawdź szczegóły! Delikatesy Centrum 8 października wystartowały z nową akcją – „Ożeż, co za noże”. W ramach niej za zebrane punkty można odebrać profesjonalne noże marki Carl Schmidt Sohn tylko za 1 grosz. Punkty za zakupy można zbierać w sklepach sieci Delikatesy Centrum i sieci Mila. Akcja kolekcjonerska trwa do 3 lutego 2021 roku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Teraz, dzięki akcji kolekcjonerskiej „Ożeż, co za noże”, możesz zdobyć jedyne w swoim rodzaju, profesjonalne noże marki Carl Schmidt Sohn z kolekcji Silver Line. Profesjonalne noże to znacznie łatwiejsze przygotowywanie potraw, w tym krojenie warzyw czy porcjowanie mięsa. Teraz możesz w prosty sposób zdobyć cały zestaw profesjonalnych noży. Wystarczy tylko robić zakupy i zbierać punkty na swoją Delikartę. Jak zbierać punkty? Punkty można zbierać w dniach od 8 października 2020 roku do 27 stycznia 2021 roku. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 40 złotych w sklepach sieci Delikatesy Centrum lub sklepach sieci Mila. Za każdy premiowany produkt możesz otrzymać dodatkowe punkty. Są one wyszczególnione w regulaminie akcji kolekcjonerskiej. Pamiętaj, by przy kasie pokazać swoją Delikartę! To na niej właśnie pojawią się wirtualne punkty, które będzie można później wymienić na nagrody. Jeżeli nie masz jeszcze swojej Delikarty, wystarczy udać się do jednego ze sklepów sieci Delikatesy Centrum. Tam otrzymasz ją od ręki, rejestracja zajmie Ci maksymalnie minutę! Za jedne zakupy możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów. materiał klienta (materiał klienta) Profesjonalne noże w zasięgu ręki! Za wirtualne punkty, które zbierzesz w ramach akcji kolekcjonerskiej „Ożeż, co za noże”, odbierzesz tylko za 1 grosz profesjonalne noże marki Carl Schmidt Sohn z kolekcji Silver Line. Historia marki Carl Schmidt Sohn sięga początków XIX wieku, wtedy to Carl Schmidt wraz ze swoim synem rozpoczęli wykuwanie mieczy w niemieckim mieście Solingen. Noże z kolekcji Silver Line charakteryzują się perfekcyjnym naostrzeniem, kutą stalą nierdzewną i ergonomicznym uchwytem. Dodatkowo posiadają one elegancką linię i nieskazitelny połysk, dlatego będą stanowić ozdobę każdej kuchni. Marka Carl Schmidt Sohn to gwarancja jakości na długie lata! Jakie noże możesz zdobyć? W ramach akcji kolekcjonerskiej „Ożeż, co za noże!” możesz odebrać różne typy noży w zależności od liczby punktów zebranych na swojej Delikarcie: materiał klienta (materiał klienta) Nóż do warzyw

To mały i lekki nóż, który idealnie nadaje się do przycinania, obierania i szatkowania warzyw oraz ziół, ale także małych kawałków mięsa. Nóż do obierania

To nóż, który ma krótkie i zakrzywione ostrze, dzięki temu doskonale sprawdza się przy obieraniu, czyszczeniu i garnirowaniu owoców oraz warzyw. Nóż do mięsa

Profesjonalny nóż do mięsa ma wąskie i ostre ostrze. To sprawia, że bardzo dobrze sprawdza się przy porcjowaniu, cięciu chrząstek i krojeniu pieczeni. Nóż do pieczywa

To specjalny nóż, który wyróżnia się spośród innych noży charakterystycznym, ząbkowanym ostrzem. Znacznie ułatwia ono krojenie chleba oraz ciast, zwłaszcza tych z chrupką skórką. Nóż szefa kuchni

To specjalny nóż, który można poznać o ostrzu zakrzywionym do góry. Pozwala ono idealnie pokroić, rozdrobnić i poszatkować warzywa, zioła oraz mięso. Tradycyjny nóż kuchenny

To chyba najbardziej uniwersalny typ noża, z ostrzem, które sprawdzi się do zarówno do krojenia ziół, jak i cięcia warzyw, sera lub mięsa. Nóż Santoku

To tradycyjny nóż azjatycki, który posiada długie i szerokie ostrze. Idealnie sprawdzi się m.in. do filetowania czy krojenia ryb lub warzyw. Odchylone pionowe wcięcia delikatnie naciskają produkt, zsuwając go z ostrza podczas krojenia. Akcja kolekcjonerska „Ożeż, co za noże" to idealna okazja, by zdobyć w prosty sposób cały zestaw profesjonalnych noży marki Carl Schmidt Sohn z kolekcji Silver Line. Nagrody można odbierać do 3 lutego 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Cały regulamin akcji kolekcjonerskiej można znaleźć na stronie www.delikarta.pl/noze. Artykuł sponsorowany Delikatesy Centrum