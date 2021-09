Okrzyknięto je najpiękniejszymi bliźniaczkami na świecie. Ich tata walczył z rakiem

Od urodzenia Ava Marie i Leah Rose otrzymywały komplementy z powodu niezwykłej urody. Wszyscy, którzy widzieli dziewczynki po raz pierwszy, sugerowali Jaqi, ich mamie, by spróbowała zaangażować dziewczynki do pracy w modelingu. Słyszała to tak wiele razy, że faktycznie zapisała je do dziecięcej agencji modelingowej, gdy miały zaledwie 6 miesięcy.