Oleje z kuchni na twarz. Wcieranie jednego z nich zadziała jak lifting

Walka z trądzikiem przy pomocy oleju z czarnuszki

A co z osobami, które borykają się z cerą trądzikową? Dla nich najlepszy będzie olej z czarnuszki, ponieważ ma przede wszystkim działanie antybakteryjne, co jest kluczem przy zapobieganiu powstawania niedoskonałości. Ponadto łagodzi stany zapalne, poprawia koloryt skóry i reguluje pracę gruczołów łojowych. Jest genialną alternatywą dla kosmetyków do cery tłustej i problematycznej.