Olga Ślusarczyk stworzyła wyjątkową markę. W biznesie idzie jak burza

Okazało się, że firmy, które produkują materiały z nadrukami, mają określone wymagania co do wielkości zamówienia. Pomyślałam, że 300 metrów materiału nawet nie zmieści się w mojej małej pracowni, no i nie mam też pieniędzy na to, by za ten towar zapłacić. W tamtym momencie żyłam praktycznie z dnia na dzień, więc jak były przychody, to mieliśmy pieniądze, a jak nie to nie. W końcu jednak zdecydowałam się postawić wszystko na jedną kartę. Udało mi się też znaleźć inną firmę i przekonać do wyprodukowania dla mnie 20 metrów materiału. Dla nich to były zaledwie ścinki, a ja się martwiłam, jak długo będę to sprzedawać. To była dla mnie potężna inwestycja! Na szczęście materiał był przepiękny, kolorowy i bez poliestru. Zależało mi też na tym, by był wytrzymały i nie tracił kolorów w trakcie prania. Wszystko się pięknie układało, więc idąc za ciosem, zaczęłam planować swoją pierwszą i w pełni autorską kolekcję. Jej premiera miała się odbyć na początku 2020 roku, a 23 marca — pierwszy pokaz. Wszystkie oszczędności zainwestowałam, więc w kolejne kilkadziesiąt metrów materiału.