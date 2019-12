Ona zarabia najniższą krajową, on znacznie więcej. Mężczyzna nie widzi ich wspólnej przyszłości

Dysproporcja finansowa w zarobkach nie powinna wpływać na związek. Bo przecież miłość jest najważniejsza. Są jednak przypadki w których zaczyna być uciążliwa. Szczególnie jeśli cierpi na tym portfel jednej z osób.

Mężczyzna kocha swoją partnerkę i twierdzi, że jest dobrą, uczciwą, miłą i wspierającą osobą. – Kiedy jestem smutny, to mnie przytula, głaszcze, rozpieszcza i daje mi drobne prezenty – wyznał. Mimo to, nie jest zadowolony ze swojej relacji.

Forumowiczom nie spodobała się jego postawa. "Ideologia feminizmu niszczy relacje. Zawsze było tak, że to facet płaci, zaprasza, ma wyższą pozycję społeczną, dba o kobietę, daje jej poczucie bezpieczeństwa itd." – napisał jeden z nich. Poradził też mężczyźnie, żeby kochał partnerkę taką, jaka jest i za to, że jest.

Inny dodał: "Powinieneś się cieszyć, że znalazłeś taką empatyczną dziewczynę o wielu innych zaletach. Śmieszy mnie takie wyliczanie, że zapłaciłeś za wakacje, że zapłaciłeś za obiad. (…) Zarabia mało i oczekiwałbyś, żeby spłukała się do cna by dorównać twoim planom i zamiarom? To wstrętne".