Opadające powieki? Wcale nie musisz rezygnować z malowania kresek

Rozmyta kreska na opadającej powiece

Rysujesz graficzną kreskę, lecz w powodu opadającej powieki staje się ona zniekształcona i nie wygląda dobrze? Nie musisz zmywać takiego makijażu i całkowicie zrezygnować z kresek, bowiem da się to naprawić. Wystarczy, że miejsce załamania wypełnisz czarnym cieniem i rozblendujesz go w stronę środka powieki. Dokładny instruktaż pokazała na filmiku wyżej wspominana tiktokerka. Jest to jednak makijaż stosunkowo mocny, a przez to raczej nie codzienny. Inne opcje także są możliwe.