Te trendy w makijażu są już passé. Sprawdź, co lepiej wyrzucić z kosmetyczki

Rzęsy jak wachlarze

Wiadomo – maksymalne brwi potrzebowały solidnego towarzystwa, aby nie zniknąć na tym karykaturalnym tle. Dlatego rzęsy, chcąc nie chcąc, wspierały długie i sztuczne kępki. Doczepiane włoski tworzyły wachlarze i firanki, siląc się na kuszący i zalotny efekt. Tylko gdzieś po drodze zgubiły podstawowy atut, a mianowicie oko, którego koloru tęczówki można się było tylko domyślać. Trend na naturalny look wręcza do ręki co najwyżej wydłużającą mascarę, która bez pomocy sztucznych rzęs, świetnie poradzi sobie w samodzielnym wyeksponowaniu oka.